Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10:00

ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, MAGGIORMENTE TRA LA ROMA

FIUMICINO E VIA LAURENTINA, IN ENTREMBE LE CARREGGIATE.

TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE LUNGO LA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E

VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO,

VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO INTENSO E CODE SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO A24 E VIA

TIBURTINA E TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

CODE ANCHE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, ANCHE PER

INCIDENTE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

INCIDENTE LUNGO VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA DI VIA DELLA STORTA,

RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.

FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA

E LA TANGENZIALE EST.

TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO, A CAUSA DI UNO

SMOTTAMENTO CHE HA CAUSATO GUASTI ALLA LINEA, TRA CEPRANO E CECCANO, STA

SUBENDO DEI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma