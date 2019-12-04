Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10:30
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ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, MAGGIORMENTE TRA LA ROMA
FIUMICINO E VIA LAURENTINA, IN ENTREMBE LE CARREGGIATE.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE LUNGO LA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E
VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO,
VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E CODE SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO A24 E VIA
TIBURTINA E TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
CODE ANCHE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, ANCHE PER
INCIDENTE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INCIDENTE LUNGO VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA DI VIA DELLA STORTA,
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA
E LA TANGENZIALE EST.
TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA ROMA CASSINO, A CAUSA DI UNO
SMOTTAMENTO CHE HA CAUSATO GUASTI ALLA LINEA, TRA CEPRANO E CECCANO, STA
SUBENDO DEI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma