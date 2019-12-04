Traffico Roma del 04-12-2019 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE, LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, REGOLARE
ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24.
SI STA IN FILE SU VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, A
CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, VERSO LA TANGENZIALE EST.
LUNGO VIA TIBURTINA, CODE A TRATTI TRA VIA DI TOR CERVARA E REBIBBIA, VERSO
IL CENTRO.
DA POCO RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, CHIUSA PER INCIDENTE IN
DIREZIONE SALARIA, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA.
INCOLONNAMENTI, ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SU VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E IL POLICLINICO GEMELLI.
UN ALTRO INCIDENTE SEMPRE IN ZONA PRIMAVALLE, SU VIA DI TORREVECCHIA, IN
PROSSIMITÀ DI VIA CARLO LIVI, VERSO VIA VALLE DEI FONTANILI.
IN ZONA COLLE SALARIO, CHIUSA PER LAVORI VIA CAMERATA PICENA, TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA SERRA DEI CONTI, IN DIREZIONE FIDENE.
A PARTIRE DA OGGI E FINO ALL’8 DICEMBRE AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA, SI
TERRÀ LA NUOVA EDIZIONE DI PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI. PER RAGGIUNGERE IL CENTRO
È POSSIBILE UTILIZZARE LA METRO B FINO ALLA FERMATA EUR FERMI. IN
ALTERNATIVA, SONO DISPONIBILI DIVERSE LINEE BUS.
TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA C DELLA METROPOLITANA, È AL MOMENTO RALLENTATA, TRA LODI E
PANTANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma