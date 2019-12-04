Traffico Roma del 04-12-2019 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE DA VIA DA
VIA ARDEATINA A VIA APPIA, PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE FILE TRA
VIA. PRENESTINA A VIA TIBURTINA
SU VIADEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA V.LE DI
TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA RM_TE..
LAVORI SU VIA SALARIA, CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI
FISCALI, VERSO LA TANGENZIALE EST.
INCIDENTE INVECE SU VIA DI TORREVECCHIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA CARLO LIVI,
VERSO VIA VALLE DEI FONTANILI. NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL
TRAFFICO.
A PARTIRE DA OGGI E FINO ALL’8 DICEMBRE AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA
ALL’EUR SI SVOLGE LA NUOVA EDIZIONE DI PIÙ LIBRI -PIÙ LIBERI. PER
RAGGIUNGERE IL CENTRO È POSSIBILE UTILIZZARE LA METRO B FINO ALLA FERMATA
EUR FERMI. IN ALTERNATIVA, SONO DISPONIBILI DIVERSE LINEE BUS.
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHIUSA TRA LE 21 E LE 6 DI DOMANI MATTINA DA VIA
DEL FORO ITALICO A VIA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma