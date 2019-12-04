Traffico Roma del 04-12-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER
INCIDENTE DA VIA DA VIA C.COLOMBO A VIA APPIA, PROSEGUENDO PER UN ALTRO
INCIDENTE FILE TRA LA A24 RM-TE E VIA TIBURTINA.
INCIDENTE SU VIA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE CON FILE DALLA
TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SONO
INVECE I LAVORI A PROVOCARE FILE TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI
FISCALI, VERSO LA TANGENZIALE EST.
INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO
CON RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN
PIAZZALE DELLA FARNESINA NEI PRESSI DI VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO.
SU VIADEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA C.SO DI
FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA RM_TE E TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHIUSA TRA LE 21 E LE 6 DI DOMANI MATTINA DA VIA
DEL FORO ITALICO A VIA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma