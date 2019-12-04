Traffico Roma del 04-12-2019 ore 17:00
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TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA E SU VIA CASSIA.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIABISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-
TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA.
INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA CON CODE
NELLE DUE DIREZIONI, SEMPRE SU VIA SALARIA ALTRE FILE MA PER LAVORI TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SU VIA OTTAVIANO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIULIO
CESARE, NELL’INCIDENTE E’ COINVOLTO UN TRAM DELLA LINEA 19, PERTANTO AL
MOMENTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO, ATTIVO
UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
CI SPOSTIAMO SU VIADEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma