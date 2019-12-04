Traffico Roma del 04-12-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA E SU VIA CASSIA.
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIABISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA
BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
C.COLOMBO E LA ROMANINA.
ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DELLA TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI, SEMPRE SU VIA SALARIA ALTRE
FILE MA PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI,
VERSO IL CENTRO CITTA’.
IN CENTRO RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA OTTAVIANO , RIATTIVATO IL TRAM DELLA
LINEA 19 SU TUTTO IL PERCORSO.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PER LA RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma