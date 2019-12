Traffico Roma del 04-12-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA E SU VIA CASSIA.

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI

CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIABISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA

BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

C.COLOMBO E LA ROMANINA.



ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DELLA TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI, SEMPRE SU VIA SALARIA ALTRE

FILE MA PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI,

VERSO IL CENTRO CITTA’.

IN CENTRO RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA OTTAVIANO , RIATTIVATO IL TRAM DELLA

LINEA 19 SU TUTTO IL PERCORSO.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO PER LA RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..

CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA

VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO,

INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma