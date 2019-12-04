Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FILE IN USCITA DALLA CITTA’DA VIA LAURENTINA A
VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
SEMPRE PER INCIDENTE ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI
ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI, RESTIAMO SU VIA
SALARIA ALTRE FILE MA PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI
FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PER LA RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, CODE SU VIA DEL PORTO FLUVIALE
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO.
CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
.
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma