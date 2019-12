Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA

BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA

SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.

SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE

VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA

DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL RACCORDO

ANULARE.

INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CODE NELLE DUE

DIREZIONI.

ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLA

CIRCONVALLAZIONE AURELIA.

E PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, FILE SU VIA DEL PORTO

FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO.

CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA

VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO.

SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA

DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO PER LA RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

