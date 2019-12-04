Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA
DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL RACCORDO
ANULARE.
INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CODE NELLE DUE
DIREZIONI.
ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLA
CIRCONVALLAZIONE AURELIA.
E PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, FILE SU VIA DEL PORTO
FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO.
CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO.
SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA
DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PER LA RM_TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma