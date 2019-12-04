Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA
BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO TRA VIA FIORENTINI E
PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI.
SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA.
INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CODE NELLE DUE
DIREZIONI.
INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZALE CLODIO CON FILE ALL’ALTEZZA DI VIA TEULADA.
E PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, CODE SU VIA DEL PORTO
FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO. STESSA SITUAZIONE SU VIA
LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA C.COLOMBO
CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA C.SO
DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA RM_TE E
TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma