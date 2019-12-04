Traffico Roma del 04-12-2019 ore 20:00
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MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA SOLO
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE, E IN
CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO
NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO E INCIDENTE
SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA.
INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZALE CLODIO CON FILE ALL’ALTEZZA DI VIA TEULADA.
CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA CORSO
DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERMAO TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma