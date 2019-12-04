RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 20:00

di - 04 Dicembre 2019 - 20:00

Più informazioni su


MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE,  ORA SOLO
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA  E LA A24 RM-TE, E IN
CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO  E LA ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO
NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO E INCIDENTE 
SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA.
INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZALE CLODIO CON FILE ALL’ALTEZZA DI VIA TEULADA.
CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE  E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA CORSO 
DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERMAO  TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE..
 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO  800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su