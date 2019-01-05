Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE
INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA
VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE.
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO è RALLENTATO PER UN GUASTO
TECNICO AD UN TRENO. ATTUALMENTE LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI.
PER IL FURTO DI MATERIALE TECNICO FRA ROMA PRENESTINA E LUNGHEZZA, LA
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2, ROMA – TIVOLI È RALLENTATA IN
DIREZIONE TIVOLI. I TRENI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma