Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08:30

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE

INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA

VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO MA IN FASE DI

NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE TRAM 5-14-19, IN SEGUITO AD UN TRAM GUASTO IN

VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA GATTAMELATA IN DIREZIONE TERMINI, APPENA

RIMOSSO.

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER UN

GUASTO TECNICO AD UN TRENO; LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI.

RIPRISTINATO IL REGOLARE TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2, ROMA –

TIVOLI, RALLENTATO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE TIVOLI, PER IL FURTO DI

MATERIALE TECNICO FRA ROMA PRENESTINA E LUNGHEZZA.

