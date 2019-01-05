Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE
INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA
VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO MA IN FASE DI
NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE TRAM 5-14-19, IN SEGUITO AD UN TRAM GUASTO IN
VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA GATTAMELATA IN DIREZIONE TERMINI, APPENA
RIMOSSO.
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER UN
GUASTO TECNICO AD UN TRENO; LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI.
RIPRISTINATO IL REGOLARE TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2, ROMA –
TIVOLI, RALLENTATO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE TIVOLI, PER IL FURTO DI
MATERIALE TECNICO FRA ROMA PRENESTINA E LUNGHEZZA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma