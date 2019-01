Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA

CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO

DELL’A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.

ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI

PARTICOLARI.

AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN

VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN

CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA

TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI; POSSIBILI RALLENTAMENTI E CODE.

INOLTRE CON LE BASSE TEMPERATURE È POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA

GHIACCIATI IN PARTICOLARE NELLE ZONE D’OMBRA: PARTICOLARE PRUDENZA SULLA

VIA TRIONFALE ALTEZZA VIA GIUSEPPE TAVERNA, CI TROVIAMO IN ZONA

SANT’ONOFRIO IN PROSSIMITÀ DELLA FERMATA FERROVIARIA DI MONTE MARIO.

ALLE PORTE DI ROMA EST ATTENZIONE AD UN INCIDNETE SEGNALATO SULLA VIA

TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE.

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER UN

GUASTO TECNICO AD UN TRENO. ATTUALMENTE LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma