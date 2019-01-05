Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA
CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO
DELL’A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.
ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI
PARTICOLARI.
AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN
VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN
CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA
TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI; POSSIBILI RALLENTAMENTI E CODE.
INOLTRE CON LE BASSE TEMPERATURE È POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA
GHIACCIATI IN PARTICOLARE NELLE ZONE D’OMBRA: PARTICOLARE PRUDENZA SULLA
VIA TRIONFALE ALTEZZA VIA GIUSEPPE TAVERNA, CI TROVIAMO IN ZONA
SANT’ONOFRIO IN PROSSIMITÀ DELLA FERMATA FERROVIARIA DI MONTE MARIO.
ALLE PORTE DI ROMA EST ATTENZIONE AD UN INCIDNETE SEGNALATO SULLA VIA
TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE.
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER UN
GUASTO TECNICO AD UN TRENO. ATTUALMENTE LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma