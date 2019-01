Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN

VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN

CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA

TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI.

CON LE BASSE TEMPERATURE È POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI

IN PARTICOLARE NELLE ZONE D’OMBRA: PARTICOLARE PRUDENZA SULLA VIA TRIONFALE

ALTEZZA VIA GIUSEPPE TAVERNA, CI TROVIAMO IN ZONA SANT’ONOFRIO IN

PROSSIMITÀ DELLA FERMATA FERROVIARIA DI MONTE MARIO.

ALLE PORTE DI ROMA EST ATTENZIONE AD UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA

TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE.

ANALOGA SEGNALZIONE ALL’APPIO-LATINO: POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE

IN VIA TOMMASO FORTIFIOCCA IN PROSSIMITÀ DI VIA ADOLFO OMODEO.

NUMEROSE GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER L’EPIFANIA:

DALLE 8:30 N PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA

BEFANA” : DUE GRUPPI DI CILISTI PROVENIENTI DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL

DIVINO AMORE SI RITROVERANNO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER RAGGIUNGERE

INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA

CONCILIAZIONE

DALLE 9,30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”

PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA, ATTRVERSANDO LA TUSCOLANA,L’APPIA E LE

CAPANNELLE.

DALLE 10 ALLE 13, NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, È IN PROGRAMMA LA CORSA

PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”.

INOLTRE TORNERà PER L’EPIFANIA LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO-BUS TRA LE

PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE

ATTIVA DALLE 10,30 ALLE 19,30.

RICORDAIMO CHE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE SARANNO ATTIVE

DALLE 14 ALLE 19.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma