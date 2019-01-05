Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN
VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN
CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA
TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI.
CON LE BASSE TEMPERATURE È POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI
IN PARTICOLARE NELLE ZONE D’OMBRA: PARTICOLARE PRUDENZA SULLA VIA TRIONFALE
ALTEZZA VIA GIUSEPPE TAVERNA, CI TROVIAMO IN ZONA SANT’ONOFRIO IN
PROSSIMITÀ DELLA FERMATA FERROVIARIA DI MONTE MARIO.
ALLE PORTE DI ROMA EST ATTENZIONE AD UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA
TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE.
ANALOGA SEGNALZIONE ALL’APPIO-LATINO: POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE
IN VIA TOMMASO FORTIFIOCCA IN PROSSIMITÀ DI VIA ADOLFO OMODEO.
NUMEROSE GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER L’EPIFANIA:
DALLE 8:30 N PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA
BEFANA” : DUE GRUPPI DI CILISTI PROVENIENTI DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL
DIVINO AMORE SI RITROVERANNO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER RAGGIUNGERE
INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA
CONCILIAZIONE
DALLE 9,30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”
PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA, ATTRVERSANDO LA TUSCOLANA,L’APPIA E LE
CAPANNELLE.
DALLE 10 ALLE 13, NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, È IN PROGRAMMA LA CORSA
PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”.
INOLTRE TORNERà PER L’EPIFANIA LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO-BUS TRA LE
PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE
ATTIVA DALLE 10,30 ALLE 19,30.
RICORDAIMO CHE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE SARANNO ATTIVE
DALLE 14 ALLE 19.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma