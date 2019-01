Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN

PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA

DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI

CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA GIORNATA

DI SOLE SEPPUR CON TEMPERATURE MOLTO RIGIDE.

UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITÀ EVITANDO BRUSCHE FRENATE; NON

MANCANO, INFATTI, GLI INCIDENTI.

ALL’AURELIO ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CIPRO IN PROSSIMITÀ

DI PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’APPIO-LATINO IN VIA TOMMASO

FORTIFIOCCA IN PROSSIMITÀ DI VIA ADOLFO OMODEO, E ALL’ARDEATINO IN VIA DI

TOR MARANCIA ALTEZZA VIA DELL’ARCADIA.

SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ, DA TOR DE CENCI A

CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA, DOVUTI PER LO PIÙ ALLA NOTEVOLE

AFFLUENZA DI VISITATORI ALL’OUTLET DI CASTEL ROMANO.

RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA

NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO

NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30,CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE

CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO

ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma