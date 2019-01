Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20

CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-L’AQUILA SINO ALLO

SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE

IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E NOMENTANA,

A CAUSA DEI CURIOSI.

TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA

PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

ALL’ARDEATINO SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ ALTEZZA PIAZZA DEI

NAVIGATORI VERSO IL CENTRO CITTÀ, A CAUSA DEI LAVORI DI PULITURA DA PATE

DELL’AMA IN SEGUITO AD UNA PERDITA DI CARICO.

SU VIA DELL’AEREOPORTO DI FIUMICNO CODE DALLA VIA PORTUENSE A VIA DI TOR

BOACCIANA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA.

SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ, DA TOR DE CENCI A

CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA, DOVUTI PER LO PIÙ ALLA NOTEVOLE

AFFLUENZA DI VISITATORI ALL’OUTLET DI CASTEL ROMANO.

RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA

NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO

NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE

CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO

ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.

