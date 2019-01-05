Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUON POMERIGGIO
CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-L’AQUILA SINO ALLO
SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE
IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E NOMENTANA,
A CAUSA DEI CURIOSI.
TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA
PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
ALL’ARDEATINO SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ ALTEZZA PIAZZA DEI
NAVIGATORI VERSO IL CENTRO CITTÀ, A CAUSA DEI LAVORI DI PULITURA DA PATE
DELL’AMA IN SEGUITO AD UNA PERDITA DI CARICO.
SU VIA DELL’AEREOPORTO DI FIUMICNO CODE DALLA VIA PORTUENSE A VIA DI TOR
BOACCIANA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA.
SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ, DA TOR DE CENCI A
CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA, DOVUTI PER LO PIÙ ALLA NOTEVOLE
AFFLUENZA DI VISITATORI ALL’OUTLET DI CASTEL ROMANO.
RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA
NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO
NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE
CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO
ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma