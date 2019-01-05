Traffico Roma del 05-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA
VERSO LA SALARIA
BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E TUSCOLANA
SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE
TRA OSTIA E FIUMICINO SI STANNO FORMANDO CODE SUL PONTE DELLA SCAFA NELLE
DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA
NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO
NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE
CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO
ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma