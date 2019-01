Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA

VERSO LA SALARIA

BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E TUSCOLANA

SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE

TRA OSTIA E FIUMICINO SI STANNO FORMANDO CODE SUL PONTE DELLA SCAFA NELLE

DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA

NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO

NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE

CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO

ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma