Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL
BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI
DCODE PER TRAFFICO ANCHE SU LUNGOTEVERE FRA PONTE GARIBALDI E PONTE CAVOUR
IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE
ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER DOMANI,
GIORNO DELL’EPIFANIA.
DURANTE LA MATTINATA ,IN PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DI “VIVA LA BEFANA”.
DUE DIFFERENTI GRUPPI DI CICLISTI PARTIRANNO, TRA LE 8,30 E LE 9, DA PIAZZA
ELIO CALLISTO E DA VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO
AMORE, PER POI RITROVARSI IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ E PROSEGUIRE INSIEME
VERSO SAN PIETRO.
DALLE 9:30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA CORRI PER LA BEFANA.
PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA ATTRAVERSNADO LA CIRCONVALLAZIONE E VIA
TUSCOLANA, VIA DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA E VIA APPIO CLAUDIO.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE BUS
AD OSTIA DALLE 7 DEL MATTINO CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA
LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA, PER LO SVOLGIMENTO UNA
MANIFESTAZIONE. DEVIATA LA LINEA BUS 05
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma