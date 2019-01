Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL

BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI

DCODE PER TRAFFICO ANCHE SU LUNGOTEVERE FRA PONTE GARIBALDI E PONTE CAVOUR

IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE

ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER DOMANI,

GIORNO DELL’EPIFANIA.

DURANTE LA MATTINATA ,IN PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DI “VIVA LA BEFANA”.

DUE DIFFERENTI GRUPPI DI CICLISTI PARTIRANNO, TRA LE 8,30 E LE 9, DA PIAZZA

ELIO CALLISTO E DA VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO

AMORE, PER POI RITROVARSI IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ E PROSEGUIRE INSIEME

VERSO SAN PIETRO.

DALLE 9:30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA CORRI PER LA BEFANA.

PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA ATTRAVERSNADO LA CIRCONVALLAZIONE E VIA

TUSCOLANA, VIA DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA E VIA APPIO CLAUDIO.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE BUS

AD OSTIA DALLE 7 DEL MATTINO CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA

LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA, PER LO SVOLGIMENTO UNA

MANIFESTAZIONE. DEVIATA LA LINEA BUS 05

