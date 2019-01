Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E

DELL’ACI,

SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA

LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO

MIRTETO E STIMIGLIANO

RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE

ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER DOMANI,

GIORNO DELL’EPIFANIA.

DURANTE LA MATTINATA ,IN PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DI “VIVA LA BEFANA”.

DUE DIFFERENTI GRUPPI DI CICLISTI PARTIRANNO, TRA LE 8,30 E LE 9, DA PIAZZA

ELIO CALLISTO E DA VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO

AMORE, PER POI RITROVARSI IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ E PROSEGUIRE INSIEME

VERSO SAN PIETRO.

QUI SI RIUNIRANNO AL CORTEO FOLCLORISTICO DI FIGURANTI IN COSTUME D’EPOCA,

CHE SFILERÀ DALLE 10,10 LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE PARTENDO DA LARGO

GIOVANNI XXIII.

DALLE 9:30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA CORRI PER LA BEFANA.

PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA ATTRAVERSNADO LA CIRCONVALLAZIONE E VIA

TUSCOLANA, VIA DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA E VIA APPIO CLAUDIO.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE BUS

AD OSTIA DALLE 7 DEL MATTINO CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA

LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA, PER LO SVOLGIMENTO UNA

MANIFESTAZIONE. DEVIATA LA LINEA BUS 05

