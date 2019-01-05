Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA
LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO
MIRTETO E STIMIGLIANO
RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER DOMANI,
GIORNO DELL’EPIFANIA.
DURANTE LA MATTINATA ,IN PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DI “VIVA LA BEFANA”.
DUE DIFFERENTI GRUPPI DI CICLISTI PARTIRANNO, TRA LE 8,30 E LE 9, DA PIAZZA
ELIO CALLISTO E DA VIA ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO
AMORE, PER POI RITROVARSI IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ E PROSEGUIRE INSIEME
VERSO SAN PIETRO.
QUI SI RIUNIRANNO AL CORTEO FOLCLORISTICO DI FIGURANTI IN COSTUME D’EPOCA,
CHE SFILERÀ DALLE 10,10 LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE PARTENDO DA LARGO
GIOVANNI XXIII.
DALLE 9:30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA CORRI PER LA BEFANA.
PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA ATTRAVERSNADO LA CIRCONVALLAZIONE E VIA
TUSCOLANA, VIA DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA E VIA APPIO CLAUDIO.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE BUS
AD OSTIA DALLE 7 DEL MATTINO CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA
LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA, PER LO SVOLGIMENTO UNA
MANIFESTAZIONE. DEVIATA LA LINEA BUS 05
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma