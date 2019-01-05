Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E
DELL’ACI,
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA
DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA
ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE ROMAGNOLI
IL TRAFFICO AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO,
AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO DI SALDI
SI STA IN CODA IN VIA DEL MURO TORTO DAL GALOPPATOIO A SCENDERE FINO A
PIAZZALE FLAMINIO, SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE
VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE FLAMINIO
CODE SONO SEGNALATE ANCHE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SU DA
TORRENOVA AL RACCORDO NULARE
SUL RESTO DELLA CITTA’ LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE,
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBICO , SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE
ROMA FIUMICINO AEROPORTO ANCORA RITARDI SU TUTTA LA LINEA .
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma