Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E

DELL’ACI,

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA

DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA

ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE ROMAGNOLI

IL TRAFFICO AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO,

AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO DI SALDI

SI STA IN CODA IN VIA DEL MURO TORTO DAL GALOPPATOIO A SCENDERE FINO A

PIAZZALE FLAMINIO, SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE

VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE FLAMINIO

CODE SONO SEGNALATE ANCHE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SU DA

TORRENOVA AL RACCORDO NULARE

SUL RESTO DELLA CITTA’ LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE,

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBICO , SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE

ROMA FIUMICINO AEROPORTO ANCORA RITARDI SU TUTTA LA LINEA .

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma