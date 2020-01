Traffico Roma del 05-01-2020 ore 07:30

NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE,

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL

TRATTO URABNO DELLA A24 ROMA TERAMO.

CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE

MAMMA CHE BEFANA.

A PARTIRE DALLE ORE 08.00 CHIUSA ANCHE LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO , PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA.

POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI , A PARTIRE DALLE ORE 10.30, LA NAVETTA

SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE JPRINCIPALI VIE

COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16

MINUTI.

OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE

7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,

AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma