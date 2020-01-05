Traffico Roma del 05-01-2020 ore 07:30
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NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE,
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URABNO DELLA A24 ROMA TERAMO.
CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE
MAMMA CHE BEFANA.
A PARTIRE DALLE ORE 08.00 CHIUSA ANCHE LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLE
MEDAGLIE D’ORO , PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA.
POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI , A PARTIRE DALLE ORE 10.30, LA NAVETTA
SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE JPRINCIPALI VIE
COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16
MINUTI.
OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE
7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,
AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma