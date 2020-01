Traffico Roma del 05-01-2020 ore 09:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, DA

SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI.

UN INCENDIO E’ SEGNALATO INVECE IN VIA QUARRATA, SIAMO A FIDENE, SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI .

PRUDENZA INVECE IN VIA DEI GENIERI E’SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA

IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.

CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE

MAMMA CHE BEFANA.

CHIUSA ANCHE , OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO , TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E LA VIA TRIONALE, PER LA

MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI , A PARTIRE DALLE ORE 10.30, LA NAVETTA

SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE JPRINCIPALI VIE

COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16

MINUTI.

OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE

7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,

AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma