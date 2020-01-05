Traffico Roma del 05-01-2020 ore 10:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, DA
SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI GIOLITTI.
UN INCENDIO E’ SEGNALATO INVECE IN VIA QUARRATA, SIAMO A FIDENE, SONO
POSSIBILI RALLENTAMENTI .
PRUDENZA INVECE IN VIA DEI GENIERI E’SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA
IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO.
CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE
MAMMA CHE BEFANA.
CHIUSA ANCHE , OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE
MEDAGLIE D’ORO , TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E LA VIA TRIONALE, PER LA
MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE
CASILINO E TERMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN AUTO FERMA SUI BINARI IN
VIA GIOLITTI. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE
7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,
AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma