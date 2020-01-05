Traffico Roma del 05-01-2020 ore 11:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, DA
SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINET SACCHETTI
ANCHE OGGI E’ IN SERVIZIO , LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20,
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE JPRINCIPALI VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A
PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA ,PER LA MANIFESTAZIONE
MAMMA CHE BEFANA.
CHIUSA ANCHE , OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE
MEDAGLIE D’ORO , TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E LA VIA TRIONALE, PER LA
MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE
7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,
AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
QUESTA SERA ALLE 20.45, ALLO STADIO OLIMPICO , I GIALLOROSSI AFFRONTERRANO
IL TORINO PER QUESTA 18 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. PREVISTE
LE CONSUETE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SCATTERANNO LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRAFFICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma