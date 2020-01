Traffico Roma del 05-01-2020 ore 13:30

INCIDENTE SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE CENCI VERSO

POMEZIA; IN DIREZIONE OPPOSTA TRAFFICO IN CODA NELLO STESSO TRATTO QUINDI

VERO ROMA EUR

IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA MANIFESTAZIONE

MAMMA CHE BEFANA.

CHIUSA, OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI

DISAGI IN ZONA.

OGGI FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA

ZTL-FASCIA VERDE

DOPPIO APPUNTAMENTO OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR PER LO SPETTACOLO

NOTRE DAME DE PARIS; IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21 DI QUESTA

SERA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

