Traffico Roma del 05-01-2020 ore 13:30
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INCIDENTE SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE CENCI VERSO
POMEZIA; IN DIREZIONE OPPOSTA TRAFFICO IN CODA NELLO STESSO TRATTO QUINDI
VERO ROMA EUR
IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA MANIFESTAZIONE
MAMMA CHE BEFANA.
CHIUSA, OGGI E DOMANI, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE
D’ORO PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI
DISAGI IN ZONA.
OGGI FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA
ZTL-FASCIA VERDE
DOPPIO APPUNTAMENTO OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR PER LO SPETTACOLO
NOTRE DAME DE PARIS; IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21 DI QUESTA
SERA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma