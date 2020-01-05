Traffico Roma del 05-01-2020 ore 14:30
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C’È TRAFFICO SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DEI CADUTI
PER LA RESISTENZA, VERSO POMEZIA;
IN CITTÀ OGGI FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO
DELLA ZTL-FASCIA VERDE
CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA MANIFESTAZIONE
MAMMA CHE BEFANA.
A PRATI, CHIUSA, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO
PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN
ZONA.
OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR SUL PALCO: NOTRE DAME DE PARIS, CON UN
DOPPIO APPUNTAMENTO IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21. POSSIBILI
DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL
TORINO PER QUESTA 18 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. PREVISTE LE
CONSUETE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SCATTERANNO LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRAFFICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma