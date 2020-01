Traffico Roma del 05-01-2020 ore 14:30

C’È TRAFFICO SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DEI CADUTI

PER LA RESISTENZA, VERSO POMEZIA;

IN CITTÀ OGGI FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO

DELLA ZTL-FASCIA VERDE

CHIUSA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA MANIFESTAZIONE

MAMMA CHE BEFANA.

A PRATI, CHIUSA, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO

PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA. POSSIBILI DISAGI IN

ZONA.

OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR SUL PALCO: NOTRE DAME DE PARIS, CON UN

DOPPIO APPUNTAMENTO IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21. POSSIBILI

DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO.

IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL

TORINO PER QUESTA 18 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. PREVISTE LE

CONSUETE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SCATTERANNO LE CONSUETE

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

