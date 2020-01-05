Traffico Roma del 05-01-2020 ore 16:30
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TRAFFICO NELLA NORMA QUESTA DOMENICA POMERIGGIO SULLE CONSOLARI
SUL GRA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-RERAMO, SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO
E IN TANGENZIALE
IN CITTÀ
AL QUADRARO RALLENTAMENTI IN VIA FABRIZIO LUSCINO PER UN INCIDENTE
AVVENUTOA ALL’ ALTEZZA VIA VALERIO PUBLICOLA
AL PRENESTINO-LABICANO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA AQUILONIA
NEI PRESSI DI VIA TEANO
ATTIVO FINO ALLE 20.30 DI QUESTA SERA BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE
OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR SUL PALCO VA IN SCENA “NOTRE DAME DE
PARIS”, CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE
21. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL
TORINO E COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17,
SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO
INFILE IL TRASPORTO:
PER RAGGIUNGER LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI DEL CENTRO IN SERVIZIO FINO
ALLE 20, LA NAVETTA SHOPPING, UN MINIBUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOLARE CON
CAPOLINEA PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma