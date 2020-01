Traffico Roma del 05-01-2020 ore 18:30

TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SI STA IN CODA DA TORRENOVA AL

RACCORDO VERSO LA SS7 APPIA QUINDI IN ENTARATA ALLA CAPITALE

TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO

VERSO LA TANGENZIALE

IN CITTÀ

TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZA DEL POLPOLO

VERSO IL LUNGOTEVERE

TRAFFICO CON CODE TRA I PONTI GARIBALDI E CAVOUR, VERSO PONTE FLAMINIO SUL

LUNGOTEVERE

QUESTA SERA FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO

DELLA ZTL-FASCIA VERDE

STASERA ALLE 21 SUL PALCO DEL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR TORNA “NOTRE

DAME DE PARIS”, CON IL SECONDO SPETTACOLO DI OGGI. POSSIBILI DISAGI PER IL

TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO.

IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL

TORINO E COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17,

SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

INFILE IL TRASPORTO:

PER RAGGIUNGER LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO IN SERVIZIO FINO ALLE 20, LA

NAVETTA SHOPPING, MINIBUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOLARE CON CAPOLINEA A

PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

È TUTTO

