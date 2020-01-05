Traffico Roma del 05-01-2020 ore 18:30
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TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SI STA IN CODA DA TORRENOVA AL
RACCORDO VERSO LA SS7 APPIA QUINDI IN ENTARATA ALLA CAPITALE
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO
VERSO LA TANGENZIALE
IN CITTÀ
TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZA DEL POLPOLO
VERSO IL LUNGOTEVERE
TRAFFICO CON CODE TRA I PONTI GARIBALDI E CAVOUR, VERSO PONTE FLAMINIO SUL
LUNGOTEVERE
QUESTA SERA FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO
DELLA ZTL-FASCIA VERDE
STASERA ALLE 21 SUL PALCO DEL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR TORNA “NOTRE
DAME DE PARIS”, CON IL SECONDO SPETTACOLO DI OGGI. POSSIBILI DISAGI PER IL
TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL
TORINO E COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17,
SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO
INFILE IL TRASPORTO:
PER RAGGIUNGER LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO IN SERVIZIO FINO ALLE 20, LA
NAVETTA SHOPPING, MINIBUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOLARE CON CAPOLINEA A
PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma