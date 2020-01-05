Traffico Roma del 05-01-2020 ore 19:30
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TRAFFICO IN ENTARATA ALLA CAPITALE SULLE DIRAMAZIONI
SI STA CODA FINO AL RACCORDO A PARTIRE DA SETTEBAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD,
E ALTRE FILE A PARTIRE DA TORRENOVA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CITTÀ
TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZA DEL POLPOLO
VERSO IL LUNGOTEVERE
TRAFFICO CON CODE TRA I PONTI GARIBALDI E CAVOUR, VERSO PONTE FLAMINIO SUL
LUNGOTEVERE
FINO ALLE 20.30 DI QUESTA SERA BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE
MENTRE ALLE 21 SUL PALCO DEL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR TORNA “NOTRE DAME
DE PARIS”, CON IL SECONDO SPETTACOLO DI OGGI.
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL
TORINO COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SONO
SCATTATE LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO
INFILE IL TRASPORTO:
PER RAGGIUNGER LE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO IN SERVIZIO FINO ALLE 20, LA
NAVETTA SHOPPING, MINIBUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOLARE CON CAPOLINEA A
PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma