Traffico Roma del 05-02-2020 ore 08:00
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL VIADOTTO GIUBILEO
DEL 2000 E VIA DI GROTTAROSSA, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA SALARIA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA DEL FORO ITALICO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA
GASPERINA.
ALLE ORE 09 E’ INPROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI
ROMA. E’ PREVISTA L’AFFLUENZA DI NUMEROSI PARTECIPANTI. POSSIBILI
RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE .ED UN MAGGIOR FLUSSO DI TRAFFICO SULLA
ROMA FIUMICINO.
ALLE 10 MANIFESTAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE NEI PRESSI DEGLI
UFFICI DI ROMA CAPITALE. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE
14.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma