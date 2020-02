Traffico Roma del 05-02-2020 ore 08:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA ED ARDEATINA, PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA

CASAL DEL MARMO E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA. RALLENTAMENTI ANCHE IN

ESTERNA DALLA TRIONFALE A CASAL DEL MARMO E PIU’ AVANTI DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA.

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIALE

PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000

E VIALE DI TOR DI QUINTO , DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

INTENSO IL TRAFFICO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA CON RALLENTAMENTI IN VIA

EDMONDO DE AMICIS E VIA STRESA IN DIREZIONE DI VIA MARIO FANI.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRAVIA DELLE VALLI E VIA

DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA DEL FORO ITALICO.

ALL’EUR RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AGRICOLTURA PER UN INCIDENTE NEI PRESSI

DI VIA DELLE TRE FONTANE

ALLE ORE 09 E’ INPROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI

ROMA. E’ PREVISTA L’AFFLUENZA DI NUMEROSI PARTECIPANTI. POSSIBILI

RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE .ED UN MAGGIOR FLUSSO DI TRAFFICO SULLA

ROMA FIUMICINO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma