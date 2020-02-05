Traffico Roma del 05-02-2020 ore 08:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA, PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA
CASAL DEL MARMO E L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDITA. RALLENTAMENTI ANCHE IN
ESTERNA DALLA TRIONFALE A CASAL DEL MARMO E PIU’ AVANTI DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000
E VIALE DI TOR DI QUINTO , DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
INTENSO IL TRAFFICO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA CON RALLENTAMENTI IN VIA
EDMONDO DE AMICIS E VIA STRESA IN DIREZIONE DI VIA MARIO FANI.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRAVIA DELLE VALLI E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA DEL FORO ITALICO.
ALL’EUR RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AGRICOLTURA PER UN INCIDENTE NEI PRESSI
DI VIA DELLE TRE FONTANE
ALLE ORE 09 E’ INPROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI
ROMA. E’ PREVISTA L’AFFLUENZA DI NUMEROSI PARTECIPANTI. POSSIBILI
RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE .ED UN MAGGIOR FLUSSO DI TRAFFICO SULLA
ROMA FIUMICINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma