Traffico Roma del 05-02-2020 ore 09:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

TRA LA VIA SALARIA E LA VIA CASSIA, PROSEGUENDO CI SONO RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA. CODE PER TRAFFICO ANCHE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA ED ARDEATINA, PIU’ AVANTI IL TRAFFICO

RALLENTA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA BOCCEA E L’AREA DI SERVIZIO SELVA

CANDIDA.

CHIUSA VIA DI VIGNA STELLUTI PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA

LARGO GEROLAMO BELLONI E PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA TRIONFALE SIAMO IN PROSSIMITA’ DI

VIA DEL COLLE DI SANT’AGATA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000

E VIALE DI TOR DI QUINTO , DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

INTENSO IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE VATICANO TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II

E PIAZZA DELLA ROVERE VERSO PONTE GIUSEPPE MAZZINI.

ALLE 10 MANIFESTAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE NEI PRESSI DEGLI

UFFICI DI ROMA CAPITALE. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE

14.00.

SONO IN CORSO DEI LAVORI URGENTI ALL’ARMAMENTO TRANVIARIO DI VIA EMANUELE

FILIBERTO . DEVIAZIONI PER LA LINEA TRAM 3 E MODIFICHE DI PERCORSO PER

ALCUNE LINEE BUS SINO ALLE ORE 14.00.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma