Traffico Roma del 05-02-2020 ore 10:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
TRA LA VIA SALARIA E LA VIA CASSIA, CODE PER TRAFFICO INVECE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA ED ARDEATINA,
CHIUSA VIA DI VIGNA STELLUTI PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA
LARGO GEROLAMO BELLONI E PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA TRIONFALE SIAMO IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEL COLLE DI SANT’AGATA. SEMPRE SULLA TRIONFALE PER UN ALTRO INCIDENTE
CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO.
RALLENTAMENTI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
ALLE 10 MANIFESTAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE NEI PRESSI DEGLI
UFFICI DI ROMA CAPITALE. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE
14.00.
SONO IN CORSO DEI LAVORI URGENTI ALL’ARMAMENTO TRANVIARIO DI VIA EMANUELE
FILIBERTO . DEVIAZIONI PER LA LINEA TRAM 3 E MODIFICHE DI PERCORSO PER
ALCUNE LINEE BUS SINO ALLE ORE 14.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma