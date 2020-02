Traffico Roma del 05-02-2020 ore 11:30

PERMANE CHIUSA VIA DI VIGNA STELLUTI PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

TRA VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO E PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’

DELLA GALLERIA FARNESINA VERSO LO STADIO OLIMPICO. CI SONO CODE A PARTIRE

DALLA VIA SALARIA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA

CORSO DI FRANCIA E VIALE DI TOR DI QUINTO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLE MESSI D’ORO.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN

PROSSIMITA’ DI VIA GIUSEPPE SALVIOLI.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE

NEI PRESSI DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE. POSSIBILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00.

ALLE ORE 11, IN VIA DELLA PISANA E’ INIZIATA UNA MANIFESTAZIONE DI FRONTE

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 14.00.

TRASPORTO PUBBLICO , PER UN INCIDENTE LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO INTERROTTE

E SOSTITUITE DA BUS TRA PIAZZA GALENO E VALLE GIULIA/RISORGIMENTO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma