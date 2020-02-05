Traffico Roma del 05-02-2020 ore 14:30
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RIAPERTA VIA DI VIGNA STELLUTI CHIUSA DA QUESTA MATTINA PER UN INTERVENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO E PIAZZA DEI
GIUOCHI DELFICI. ORA SUL POSTO SI TRANSITA REGOLARMENTE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PIETRO BEOLON NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E V.LE DI TOR DI QUINTO VERSO SAN
GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA
TIBURTINA E LA A24 RM-TE.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA
IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE L’AREA DEL FORO ITALICO
E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA P.ZZLE
FLAMINIO A PIAZZA MANCINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma