Traffico Roma del 05-02-2020 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA A24 RM-TE E PRENESTINA.
INCIDENTE IN VIA MARMORATA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI
BRANCA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI TRA C.SO DI FRANCIA E V.LE DI TOR DI QUINTO VERSO SAN
GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA
TIBURTINA E LA A24 RM-TE.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA
IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE L’AREA DEL FORO ITALICO
E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA P.ZZLE
FLAMINIO A PIAZZA MANCINI. .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma