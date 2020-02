Traffico Roma del 05-02-2020 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LA A24 RM-TE E PRENESTINA.

INCIDENTE IN VIA MARMORATA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI

BRANCA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,

RALLENTAMENTI TRA C.SO DI FRANCIA E V.LE DI TOR DI QUINTO VERSO SAN

GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA

TIBURTINA E LA A24 RM-TE.

ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA

IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE L’AREA DEL FORO ITALICO

E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA P.ZZLE

FLAMINIO A PIAZZA MANCINI. .

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

