Traffico Roma del 05-02-2020 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
CODE MA PER INCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-
TE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA TIBURTINA
E LA A24 RM-TE.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA
IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE LA ZONA DEL FORO
ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA
P.ZZLE FLAMINIO A PIAZZA MANCINI. .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma