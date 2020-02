Traffico Roma del 05-02-2020 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’

E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E

VIA AURELIA..CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANG. EST AL

RACCORDO ANULARE.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI

VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,

RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA TIBURTINA

E LA A24 RM-TE.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A VIA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA

IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE LA ZONA DEL FORO

ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA

P.ZZLE FLAMINIO A PIAZZA MANCINI.

