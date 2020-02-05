Traffico Roma del 05-02-2020 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E
VIA AURELIA..CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANG. EST AL
RACCORDO ANULARE.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI
VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA TIBURTINA
E LA A24 RM-TE.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI A VIA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA
IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE LA ZONA DEL FORO
ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA
P.ZZLE FLAMINIO A PIAZZA MANCINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma