Traffico Roma del 05-02-2020 ore 19:30
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SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE
DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E VIA DELLA PISANA, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE E
PER TRAFFICO ALTRE FILE TRA VIA NOMENTANA E VIA CASILINA, STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBOE LA A24 RM-TE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,
SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DAL BIVIO PER LA A24 RM-TE A C.SO DI
FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E SOSTA
IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE LA ZONA DEL FORO
ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL TRAM 2 DA
P.ZZLE FLAMINIO A PIAZZA MANCINI. .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma