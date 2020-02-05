Traffico Roma del 05-02-2020 ore 20:00
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SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE
DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
TIBURTINA E VIA CASILINA,
TRAFFICO INTENSO SULLA TANG. EST CODE DAL BIVIO PER LA A24 RM-TE A C.SO
DI FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
E PROPRIO ALL’OLIMPICO ALLE 20.45 LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI
VIABILITA’ E SOSTA IN TUTTA L’AREA ADIACENTE LO STADIO. RICORDIAMO CHE LA
ZONA DEL FORO ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS, OPPURE CON IL
TRAM 2 DA P.ZZLE FLAMINIO A PIAZZA MANCINI. .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma