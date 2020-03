Traffico Roma del 05-03-2020 ore 07:30

rallentamenti sul tratto urbano della a24 da via palmiro togliatti alla

tangenziale verso il centro

sulla tangenziale si rallenta tra via prenestina e viale castrense in

direzione san giovanni

a roma nord trafficate via salaria e via flaminia con rallentamenti da

villa spada all’aeroporto dell’urbe e dal raccordo a via di grottarossa

verso il centro

code sulla via aurelia dal raccordo a via licio giorgeri verso piazza

irnerio

code a tratti sulla pontina da castel romano a castel di decima direzione

eur

si rallenta sul raccordo anulare in carreggiata interna tra casilina e

appia

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma