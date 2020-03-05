Traffico Roma del 05-03-2020 ore 08:00
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SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO LO SVINCOLO DI VIA DI
PRATICA, IN DIREZIONE ROMA, PROVOCA CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD E
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIA DI PRATICA DIREZIONE PONTINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO.
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI.
A ROMA NORD TRAFFICATE VIA SALARIA E VIA FLAMINIA CON RALLLENTAMENTI TRA
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
CODE ULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGERI VERSO PIAZZA
IRNERIO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE DI
ROMA SUD E VIA APPIA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma