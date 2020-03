Traffico Roma del 05-03-2020 ore 08:00

SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE AVVENUTO POCO DOPO LO SVINCOLO DI VIA DI

PRATICA, IN DIREZIONE ROMA, PROVOCA CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD E

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIA DI PRATICA DIREZIONE PONTINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA TOR CERVARA E LA

TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO.

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI.

A ROMA NORD TRAFFICATE VIA SALARIA E VIA FLAMINIA CON RALLLENTAMENTI TRA

VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

CODE ULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGERI VERSO PIAZZA

IRNERIO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE DI

ROMA SUD E VIA APPIA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma