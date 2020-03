Traffico Roma del 05-03-2020 ore 09:00

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA IN

DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA VIA FILIPPO

FIORENTINI E LA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATA LA TANGENZIALE cON RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LARGO

PASSAmonti e da viale dello scalo di san lorenzo a viale castrense verso

san giovanni

e da via delle valli a via dei campi sportivi direzione stadio

rallentamenti sullla via del mare da tor di valle a via dell’equitazione in

direzione eur

code sulla roma fiumicino da via della magliana a via del cappellaccio

rallentamebnti sul raccordo anulare tra casilina e appia in carreggiata

interna

in esterna si rallenta tra la roma fiumicino e la via del mare e tra

prenestina e tiburtina

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma