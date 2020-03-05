Traffico Roma del 05-03-2020 ore 09:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E VIA
LAURENTINA E DA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE VALLI E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO SATDIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA EA VIA DEL CAPPELLACCIO
DIREZIONE EUR
SEMPRE IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA TOR DI VALLE E
VIA DELL’EQUITAZIONE
AI PARIOLI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN VIALE DEL MARESCIALLO PILSUDSKY E IN VIALE
PARIOLI
ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SETTECAMINI SULLA VIA TIBURTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma