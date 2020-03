Traffico Roma del 05-03-2020 ore 09:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E VIA

LAURENTINA E DA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE VALLI E VIA

DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO SATDIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA EA VIA DEL CAPPELLACCIO

DIREZIONE EUR

SEMPRE IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA TOR DI VALLE E

VIA DELL’EQUITAZIONE

AI PARIOLI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA

POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN VIALE DEL MARESCIALLO PILSUDSKY E IN VIALE

PARIOLI

ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SETTECAMINI SULLA VIA TIBURTINA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma